وزير الداخلية : ماضون بتعزيز الامن وبسط القانون على جميع التراب الوطني

2020/09/23 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان الوزارة ماضية في انفاذ الامن وتعزيزه على جميع التراب الوطني.وقال بيان لمكتب وزير الداخلية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء عقب لقاءه بالنائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد في مجلس النواب ان “اللقاء يأتي في أطار تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.وجرى خلال اللقاء “مناقشة الوضع الامني في […]

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