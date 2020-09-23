الحـــداد ووزير الدفاع يبحثان الملف الأمني وجهود تعزيز القدرات العسكرية

2020/09/23 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الملف الأمني والجهود الرامية لتعزيز القدرات العسكرية والجهود الكبيرة المبذولة من قبل قطعات الجيش لتأمين الإستقرار في عموم البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، استقبل، اليوم الأربعاء، في مكتبه الرسمي ببغداد مع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وبحضور النائبين من لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي و ناصر هركي”، مبينا ان “اللقاء استعرض الملف الأمني والجهود الرامية لتعزيز القدرات العسكرية والجهود الكبيرة المبذولة من قبل قطعات الجيش لتأمين الإستقرار في عموم البلاد”.

واشار الحداد، الى “أهمية مراعاة حساسية بعض المناطق ومنها محافظة كركوك التي تمتاز بتنوع القوميات والمكونات ويجب حل المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات على بعض المناطق ومعالجة العقود الزراعية بالطرق القانونية”، مشددا على “أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات الأمنية والعسكرية مع اللجان النيابية لتمرير القوانين التي تدعم الجانب الأمني والخدمي”.

ولفت البيان الى ان “الحدار ترأس أجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإستضافة وزير الدفاع بحضور النائب محمد رضا آل حيدر رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة الموقف الأمني والعسكري والتأكيد على ضرورة إستمرار الدعم والتعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة التشريعية لمواجهة التحديات في هذه المرحلة بالذات وتعزيز الأمن والإستقرار”.

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