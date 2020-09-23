تتحدث العربية بطلاقة.. أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل في مصر

2020/09/23 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة إلى القاهرة، أميرة أورون، وهي أول امرأة تتولى المنصب منذ اتفاق السلام بين البلدين.

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