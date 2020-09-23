هولندا تستقر على خليفة كومان

2020/09/23 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

استقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم على مدرب منتخب الطواحين الجديد لخلافة رونالد كومان، الذي رحل قبل أسابيع من أجل تدريب برشلونة.

وبحسب صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية، فإنه “تم تحديد اسم فرانك دي بور من أجل قيادة المنتخب لمدة عامين لينتهي عقده بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر”.

وأوضحت ان “المهمة الأولى التي تنتظر دي بور مع هولندا هي كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا وتصفيات كأس العالم 2022 التي لم تنطلق حتى الآن في قارة أوروبا”.

وبينت انه “من المتوقع أن يتم الإعلان عن دي بور مدربًا لمنتخب هولندا في بداية الأسبوع المقبل ليكون قادرًا على الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون معسكر أكتوبر ومواجهة المكسيك وديًا والبوسنة وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية”.

واعتذر كومان عن الاستمرار في مهمته مع منتخب هولندا، بعدما جاء عرض من نادي برشلونة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة كيكي سيتين، في منتصف أب الماضي.



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