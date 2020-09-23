2020/09/23 | 16:49 - المصدر: عين العراق

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نائب عن ديالى يحذر: داعش يمارس الخطف والاتبزاز في وضح النهار

حذر النائب عن ديالى رياض التميمي، الأربعاء، من عمليات ابتزاز واختطاف تقوم بها عصابات داعش في وضح النهار في المحافظة، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قطعات عسكرية والابتعاد عن التنظير الاعلامي .

وقال التميمي إن “الوضع الامني في ديالى شهد بالاونة الاخيرة عدة هجمات إرهابية”، مبينا أن “الحكومة الاتحادية لم تنصف ديالى حتى اللحظة “.

وأضاف أن “هناك مناطق تفتقر للقطعات العسكرية بسبب سحب قوات الشرطة الاتحادية مما ولد نقص في عديد القوات الأمنية وبالأخص الحدود مع صلاح الدين “.

وطالب “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى تاخذ على عاتقها تأمين الشريط الحدودي مع صلاح الدين لمنع تسلل الجماعات الارهابية بعيدا عن التنظير الاعلامي”.

وأوضح، أن “الجماعات الارهابية تمارس عمليات خطف وابتزاز في وضح النهار”، متابعا أن “جغرافية المحافظة الجبلية تمتاز بارض شاسعة تعادل اربع محافظات مجاورة يتطلب ارسال قوات اضافية فعلية”.

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