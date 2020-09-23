كورونا: اقليم كوردستان يسجل 955 اصابة يقابلها 374 حالة شفاء

2020/09/23 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجل إقليم كوردستان، الأربعاء، تشخيص 955 إصابة بفيروس كورونا وهي اكبر حصيلة منفذ تفشي الفيروس.

وذكر بيان لصحة الإقليم تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 ايلول 2020)، أنها اجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5428 عملية فحص، وسجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

- اربيل 240

- السليمانية 98، گرمیان 34، رابرين 187

- دهوك 370

- هەڵەبجە 26

كما سجلت 374 حالة شفاء

- اربيل 202

- السليمانية 30، كرمیان 29، رابرين 66

- دهوك 22

- حلبجة 25

وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 19 مريضا

- اربيل 3

- السليمانية 5، كرمیان 1، رابرين 1

- دهوك 9

ومنذ تفشي الفيروس أصيب 43323 شخصا، تعافى منهم 27698 وتوفي 1572 اخر.

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