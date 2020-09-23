كردستان تسجل اكبر حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا

2020/09/23 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجل اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً كبيراً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.





وقالت صحة الاقليم في موقفها الوبائي اليومي، إنها "سجلت ٩٥٥ اصابة جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية".

كما سجلت 374 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

Mohameed

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