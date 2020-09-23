القوات الامنية تشرع بعملية دهم وتفتيش غرب الموصل

2020/09/23 | 16:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/شرعت قوة من الحشد الشعبي،الأربعاء، بتنفيذ عملية دهم وتفتيش غرب الموصل.وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، إن "قوة من اللوائين 21 و53 في الحشد الشعبي باشرت، صباح اليوم بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في قرى العبرة الجنوبية العبرة الشمالية، مقتل الخنزير، وقرية العاشق في قضاء تلعفر 85 كم غرب الموصل".وأضاف البيان أن "العملية تأتي للبحث عن عصابات داعش الإرهابي".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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