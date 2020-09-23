إعلان نتائج عملية أسود الجزيرة 1 لملاحقة داعش غربي العراق

2020/09/23 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، نتائج عمليات أسود الجزيرة واحد لملاحقة خلايا تنظيم داعش غربي البلاد.

وأكد رسول في بيان، أن قيادة عمليات الجزيرة وبإسناد من طيران الجيش العراقي تمكنت من تفجير ست عشرة عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، وتدمير سبع مضافات ونفق تستخدمه المجاميع الإرهابية للاختباء، مشيرا إلى أن عملية أسود الجزيرة انطلقت من خمسة محاور لتطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات غربي العراق من الإرهاب.

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