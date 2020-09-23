الحلبوسي والسفير التركي يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

2020/09/23 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، تطورات الأوضاع السياسية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بمختلف المجالات وفقا للمصالح المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أكد السفير التركي دعم بلاده للعراق وشعبه وحرصها على تطوير آفاق التعاون بين البلدين.

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