ماذا لو كانت مصالح العراق مع أميركا وإسرائيل وليس مع الشعارات الغوغائية ؟

2020/09/23 | 16:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر العقل العربي سياسيا لايفكر بمصلحة الشعب لأن الإنسان ليس له قيمة في الثقافة الحزبية التي تعبد الأفكار والشعارات ، ولدى عموم الساسة ، ولهذا قرارات الحكام العرب معظمها...أكمل القراءة ←

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