أربعين سنة عجاف دمرت فيها ايران خميني العراق تدميرا!

2020/09/23 | 16:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل ابراهيم تمر ذكرى الأربعين سنة على الحرب العراقية الإيرانية التي شنها خميني على العراق عندما استولى على السلطة في ايران بعد سقوط الشاه ضنا منه انه يستطيع ان يضم...أكمل القراءة ←

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