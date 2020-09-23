نصـــدر نفطـــا ونستورد مشتقاته !

2020/09/23 | 16:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن جمعة حزورة العراق التي لا حل لها واحجية عجز الساسة عن ايجاد حل على مدى 17 عاما من البذخ والنقود المسروقة والتي صرفت في امور تافهة لم تنفع البلد...أكمل القراءة ←

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