2020/09/23 | 16:55 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبد الحسين شعبان / كاتب وباحث عراقي إذ أخذ رصيد ثقافة اللّاعنف بالارتفاع على المستوى العالمي، فإنها ظلّت غائبة عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلا باستثناءات محدودة «إذا رددنا على الحقد بالحقد فمتى ينتهي الحقد؟»، هذا ما قاله جوتاما بوذا مؤسس الديانة، أو الفلسفة البوذية التي تقوم على التجرّد، والزهد، والتخلّص من الشهوات والألم.ولعلّ مثل هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في معنى اللّاعنف) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في معنى اللّاعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).