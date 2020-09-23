العراق مرآة الفكر والحكمة

2020/09/23 | 16:55 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.مظهر محمد صالح / كاتب ومستشار اقتصادي عراقي عندما تتعاظم المصائب يمحو بعضها بعضاً وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق، وتستطيع ان تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف.فاذا كانت هذه هي حكمة بلاد النيل كما قالها الاديب الراحل نجيب محفوظ ، فلابد من ان نبحث عن مرايا الحكمة في ذاكرة تتفاعل على ارض […]

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