دعك من الكلام.. الحياة ليست رائعة!

2020/09/23 | 16:55 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم نعمة / كاتب عراقي مقيم في لندن عندما نشرت وسائل الإعلام البريطانية نتائج هذه الدراسة، استهلت الكلام، لا تسخر منا أو لا تضحك علينا! فالحياة ليست رائعة كما كنا نعتقد على الأقل بالنسبة للذين يبلغون 48 عاما! قبل يومين وأنا أنصح صديقي بالمحافظة على صحته من منغصات الشراب والطعام والسهر، رد عليّ بأن مفهوم […]

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