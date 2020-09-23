2020/09/23 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، عن تسجيل اعلى معدل للاصابات بفايروس كورونا المستجد منذ تفشيه، مبينة ان الاقليم سجل خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 955 اصابة بالفيروس و 374 حالة شفاء جديدة و5 وفيات.هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقليم كردستان يسجل اعلى معدل للاصابات بكورونا المركز الخبري الوطني.

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