2020/09/23 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ،الثلاثاء، ان الاحزاب السياسية مقصرة بمسؤوليتها في جنوب العراق .وقال العميري في حوار لـبرنامج ابعاد اخرى ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،”لا أخلي مسؤولية الاحزاب من التقصير في الجنوب “،مبينا ان “الوصول بدماء الشهداء الى السلطة معيب جدا “.واوضح ان “تحويلات مالية كبيرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميري : لا أخلي مسؤولية الاحزاب من التقصير في الجنوب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري : لا أخلي مسؤولية الاحزاب من التقصير في الجنوب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميري : لا أخلي مسؤولية الاحزاب من التقصير في الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).