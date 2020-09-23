الامن النيابية تبحث مع وزير الدفاع عدد من الملفات المهمة

2020/09/23 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” اليوم الأربعاء ، عن أهم المحاور التي جرى تناولها مع وزير الدفاع خلال استضافته في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب.

وقال الحلفي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “إن لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت وزير الدفاع السيد “جمعة عناد” بحضور رئيس اللجنة السيد “محمدرضا آل حيدر” وعدد من أعضاء اللجنة والسادة النواب ، مبيناً أنه تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة والقضايا الحساسة المطروحة على الساحتين المحلية والدولية.

وأضاف الحلفي : وجرى خلال الاستضافة استعراض إجراءات تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية ، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى الاستعدادات الجارية والخطط الاستراتيجية المعدة لضبط الحدود وتعزيز حالة الأمن للسنوات المقبلة.

وأوضح الحلفي : إن جلسة الاستضافة تضمنت مناقشة النتائج التي اثمرت عنها زيارات السيد وزير الدفاع إلى دول العالم وأهمية تلك الزيارات في تعضيد وتقوية المنظومة الأمنية ، مشيراً إلى أهمية استثمار جميع التحركات لتفعيل التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة وتوسيع آفاق التنسيق الأمني.

وتابع الحلفي : كما تم التباحث حول دورات الكلية العسكرية وضرورة أن تكون جامعة لكل مكونات واطياف أبناء المجتمع ، منوها على أهمية زيادة التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية لبسط سلطة الدولة وتطبيق مواد القانون على الجميع دون استثناء.

الحلفي أكد على أهمية إنهاء ملف عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم وأبناء الحشد العشائري خلال موازنتي 2020 و 2021 ، معرباً في ذات الوقت عن استعداد لجنة الأمن والدفاع للتعاون مع المختصين في وزارة الدفاع من أجل انضاج قانون الوزارة يما يتلاءم مع عراقة المؤسسة العسكرية والمهام الملقاة على عاتقها”.

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