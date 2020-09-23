لأول مرة تاريخيا.. “أفضل 3” بأوروبا دون رونالدو وميسي

2020/09/23 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- لأول مرة في تاريخ الجائزة، خلت قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا، والتي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من اسمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.وكشف (يويفا) عن قائمة المرشحين الثلاث لجائزة لاعب العام، استنادا على مستواهم الموسم الماضي في البطولات المحلية والأوروبية.وضمت القائمة نجمي بايرن ميونيخ الألماني، روبرت […]

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