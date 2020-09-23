بعد تسجيل أعلى حصيلة اليوم في كردستان.. صحتها تحذر من أيام أخطر وتوجه طلباً للتربية

2020/09/23 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، الأربعاء، 23 أيلول، 2020، من موجة جديدة وصفها بـ"الخطيرة" لفيروس كورونا، سيشهدها الإقليم خلال الايام المقبلة وذلك بالتزامن مع تسجيل أعلى حصيلة اليوم بلغت 955 إصابة في الاقليم.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سجل اليوم قرابة الالف اصابة بفيروس كورونا، وهذا مؤشر خطير على امكانية ظهور موجة وبائية جديدة في كردستان خلال الإيام المقبلة".

واضاف أن "المواطنين اعتقدوا مع فتح حركة التنقل وعودة الحياة الى طبيعتها بأن الفيروس انتهى لذلك قل الالتزام بالإجراءات الوقائية وازداد التقارب بين المواطنين"، مطالبا بـ"الحكومات المحلية بإجراءات خاصة وتأجيل بداية العام الدراسي في الوقت الحالي لحين متابعة موضوع اللقاحات وما سينتج عنها".

وفي وقت سابق، سجل إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، 955 إصابة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة منفذ تفشي الجائحة في الإقليم.

وذكرت صحة الإقليم في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "اجرت خلال الـ24 ساعة ماضية 5428 عملية فحص، وسجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على 240 إصابة في أربيل، 98 السليمانية، 34 كرمیان، 187 رابرين، 370 دهوك، 26 حلبجة

وسجلت صحة كردستان 347 حالة شفاء، في أربيل 202، 30 في السليمانية، 29 كرميان، 66 رابرين، 22 دهوك، 25 حلبجة.

وكانت الوفيات المسجلة اليوم 19 حالة، 3 في أربيل، 5 السليمانية، 1 كرميان، 1 رابين، 9 دهوك.

يذكر انه منذ تفشي الفيروس أصيب 43323 شخصاً في كردستان، تعافى منهم 27698، وتوفي 1572 شخصا.

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