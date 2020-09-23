الاعرجي يؤكد على وجوب تقديم الأجهزة الاستخبارية الدعم للأجهزة المكلفة بالواجبات الرئيسية

2020/09/23 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، على وجوب أن تقدّم الأجهزة الاستخبارية الدعم للأجهزة المكلفة بالواجبات الرئيسية حال توفر معلومات ذات صلة بتلك الواجبات.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس ، اليوم الأربعاء، اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور كبار قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية”، مبينا ان “الأعرجي استعرض في بداية الاجتماع، توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بالتصدي للإرهاب والجريمة، والعبث بالأمن في بغداد والمحافظات”.

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، “مواضيع مهمة تتعلق بالخطط الأمنية وتحديد الأولويات والمهام، وكذلك فصل ساحات العمل بين الأجهزة الاستخبارية، حيث قدّم قادة الأجهزة الأمنية إيجازا مفصّلا الى الاعرجي، عن الوضع الأمني في عموم العراق”.

وأكد الأعرجي، على “أهمية عقد مزيد من اللقاءات والمناقشات المستمرة والمستفيضة لتقديم التوصيات النهائية الى القائد العام للقوات المسلحة، حول آخر مستجدات العمل الأمني”، مشددا على “وجوب أن تقدّم الأجهزة الاستخبارية الدعم للأجهزة المكلفة بالواجبات الرئيسية، حال توفر معلومات ذات صلة بتلك الواجبات، بعد الاتفاق على تحديد المسؤوليات المناطة بكل جهاز استخباري”.

وفي ختام اللقاء أشاد الأعرجي، “بدور الأجهزة الأمنية وتعاونها البنّاء وتنفيذها كلّ مايصدر من توجيهات عن القائد العام للقوات المسلحة، فيما يخص الحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

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