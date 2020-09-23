مصطفى شهاب يجدد عقده مع سلة الكهرباء

2020/09/23 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

جدد اللاعب مصطفى شهاب عقده مع فريق الكهرباء لكرة السلة في الموسم الجديد 2020/ 2021.

وقال شهاب لـ /المعلومة/ إن “عقدي مع نادي الكهرباء تم تجديده اليوم بشكل رسمي بعدما امضيت على العقود في مقر النادي”.

وأوضح أن “الاستقرار مهم لكل لاعب والتجديد للكهرباء امر في غاية الأهمية بمشواري كلاعب لكرة السلة، حيث اطمح الى مساعدة الفريق لتحقيق جميع اهدافه”.

وكان اتحاد السلة قد حدد السقف الأعلى لرواتب اللاعبين في الدوري الممتاز، حيث يتقاضى اللاعبون الدوليون 60 مليوناً بينما يتقاضى المحليون 50 مليوناً.



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