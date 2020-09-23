2020/09/23 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، القبض على متهمين في البصرة.

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