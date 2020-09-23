2020/09/23 | 17:01 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [البصرة_اين]اعلنت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، القبض على متهمين في البصرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين في البصرة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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