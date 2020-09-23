اصابات كورونا في العراق تتخطى حاجز الخمسة الاف اصابة في يوم واحد

2020/09/23 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 5055 اصابة بـ وباء كورونا و 3231 حالة شفاء اضافة الى وفاة 72 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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