الموقف الوبائي: كورونا “يضرب بقوة” في العراق ويحقق “طفرة إصابات” مرتفعة

2020/09/23 | 17:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق اليوم 23 ايلول 2020.

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