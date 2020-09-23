الموقف الوبائي في العراق : 5055 اصابة و72 حالة وفاة

2020/09/23 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل( 5055) اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم ، وتماثل(3231) حالة للشفاء ، ووفاة( 72) مصابا

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