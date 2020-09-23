“يويفا” يُعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

2020/09/23 | 17:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء المرشحين الثلاثة النهائيين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2019/2020.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد “جاء المرشحون الثلاثة جميعهم من ألمانيا حيث أختار يويفا كلاً من هانزي فليك (بايرن ميونخ)، جوليان ناجيلسمان (لايبزيج) ويورجن كلوب (ليفربول) من أجل التنافس على الجائزة”.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من الحفل الذي سينظمه “يويفا” يوم 1 تشرين الاول المقبل في مدينة “نيون” السويسرية، للإعلان عن الفائزين عن الموسم الماضي وإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

ونجح فليك مع بايرن ميونخ الموسم الماضي في الفوز بالثلاثية: الدوري الألماني، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

بينما لفت ناجيلسمان الأنظار له بوصول لايبزيج معه إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الألماني.

وواصل كلوب نجاحاته مع ليفربول للموسم الثاني على التوالي، وقاد الفريق الإنجليزي للفوز بلقب الدوري الممتاز بعد غياب لمدة 30 عامًا.



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