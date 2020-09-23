المالكي للسفير البريطاني : الصراع الامريكي الايراني ما يزال يلقي بظلاله على العراق

2020/09/23 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي : لن نسمح بان يكون العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة من دول الجوار، او ساحة حرب لتصفية الحسابات

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