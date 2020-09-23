2020/09/23 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصداء – حسين الصدر -1- اذا كان اللاهثون وراء المال لا يُسعدهم الاّ المزيد من الأرباح المادية التي تنتفخ معها كروشهم ..، فانّ هناك مَنْ لا يُسعدهم الاّ ما يقدمونه للأمة من منجزات وأعمال نافعة في شتى الميادين .-2- والأعمال النافعة لا تنحصر بالمشاريع والمنشآت الكبرى فحسب، بل هي من السعة والشمول بحيث تشمل […]

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