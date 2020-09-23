الوثيقة.. العدل تصدر قرارا بالتريث في الغاء العقود الزراعية بالمناطق المتنازع عليها

2020/09/23 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” وثيقة تتضمن قرارا صادرا من وزارة العدل، بالتريث في الغاء العقود الزراعية في المناطق المتنازع عليها.

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