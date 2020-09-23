المالية النيابية تطلب قاعدة بيانات عقارات الدولة

2020/09/23 | 17:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، طلبا بتزويدها بقاعدة بيانات عقارات الدولة.

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