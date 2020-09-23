نتائج اجتماع الهيئة الاستخبارية للتنسيق بحضور قادة امنيين كبار

2020/09/23 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، على اهمية تقديم الأجهزة الاستخبارية الدعم للأجهزة المكلفة بالواجبات الرئيسية، بعد الاتفاق على تحديد المسؤوليات المناطة بكل جهاز استخباري".

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (23 ايلول 2020)، "ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور كبار قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية"

واستعرض الأعرجي في بداية الاجتماع وفقا للبيان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بالتصدي للإرهاب والجريمة، والعبث بالأمن في بغداد والمحافظات".

وناقش المجتمعون بحسب البيان، "مواضيع مهمة تتعلق بالخطط الأمنية وتحديد الأولويات والمهام، وكذلك فصل ساحات العمل بين الأجهزة الاستخبارية".

وقدم قادة الأجهزة الأمنية "إيجازا مفصلا لممستشار الأمن القومي، عن الوضع الأمني في عموم العراق".

وأكد الأعرجي على "أهمية عقد مزيد من اللقاءات والمناقشات المستمرة والمستفيضة لتقديم التوصيات النهائية للسيد القائد العام للقوات المسلحة، حول آخر مستجدات العمل الأمني"، مشددا على "وجوب أن تقدم الأجهزة الاستخبارية الدعم للأجهزة المكلفة بالواجبات الرئيسية، حال توفر معلومات ذات صلة بتلك الواجبات، بعد الاتفاق على تحديد المسؤوليات المناطة بكل جهاز استخباري".

وأشاد الأعرجي "بدور الأجهزة الأمنية وتعاونها البناء وتنفيذها كل مايصدر من توجيهات عن القائد العام للقوات المسلحة، فيما يخص الحفاظ على أمن الوطن والمواطن".

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