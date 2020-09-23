2020/09/23 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شددت اللجنة المالية النيابية عللا شورة انهاء حالة التجاوز على عقارات الدولة، فيما طالبت بقاعدة بينات حصرية لجميع العقارات العائدة للدولة.جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة هيثم الجبوري وحضور الاعضاء، اليوم الاربعاء، مدير عام عقارات الدولة علي عبد الكريم.وذكرت اللجنة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها بحثت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها واقع العقارات العائدة للدولة وأهمية استثمارها بالطريقة الصحيحة وتحقيق اكبر فائدة منها ، داعية الحكومة في الوقت ذاته الى بذل المزيد من الجهد لانهاء حالة التجاوز وحصر ملكية العقارات التابعة لها.وطالبت اللجنة، من مدير عام العقارات، تقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وانواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة .فيما شددت، على ضرورة اتمتة الاجراءات الخاصة بعقارات الدولة وربطها بدائرة التسجيل العقاري لضمان عدم التلاعب بها ، مؤكدة في الوقت ذاته الى تقديم كافة الجهود وتخصيص الاموال اللازمة لهذا الاجراء .وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تشدد بانهاء التجاوز على عقارات الدولة وتطالب بقاعدة بيانات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تشدد بانهاء التجاوز على عقارات الدولة وتطالب بقاعدة بيانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).