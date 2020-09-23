2020/09/23 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،الاربعاء، جميع الاطراف السياسية من مغبة ركوب موجة التظاهرات من اجل توظيفها في الانتخابات، فيما أشار إلى ان اميركا لم تحترم المصالح العراقية.وقال المالكي في تصريح تابعه "عراقي نيوز" إن "على جميع القوى السياسية ان لا تفكر بركوب موجة التظاهرات من اجل توظيفها في الانتخابات".واضاف المالكي، "انصح الجميع بان لا يستثمرون الانتخابات لفرض نظام معين وإزالة نظام معين"، لافتا الى انه "امر مقلق".وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى ان "أي دولة تريد الود والتقرب منا يجب ان تحترم سيادتنا ومصالحنا الا الجانب الاميركي لا يحترم المصالح العراقية".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر من مغبة ركوب موجة التظاهرات وتوظيفها في الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر من مغبة ركوب موجة التظاهرات وتوظيفها في الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).