2020/09/23 | 17:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت البلاد طفرة قياسية لحصيلة الإصابات (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 332 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​5055 إصابة جديدة و72 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3231 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة نحو 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 59 ألف شخص، 541 منهم تحت العناية المركزة.

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