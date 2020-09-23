العراق يخرج من قيود كورونا 'صور'

2020/09/23 | 17:55 - المصدر: السومرية نيوز

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لم يكن الأحد الماضي يوما عاديا لعباس ملا عبود (23 عاما)، وهو يستعد لأول مرة للذهاب إلى المسجد في منطقة الدورة (جنوبي بغداد)، بعد انقطاع لأكثر من 6 أشهر بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

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