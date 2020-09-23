نحو تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران؟

2020/09/23 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يُغيِّرُ "اتفاق إبراهيم" مسار التاريخ ويُمهد الطريق لولادة "شرق أوسط جديد" بعد عقودٍ من الحروب والصراعات؟.

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