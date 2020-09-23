بريطانيا تدعو مواطنيها للعمل من المنزل

2020/09/23 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

وجهت الحكومة البريطانية دعوة للبريطانيين للعمل من المنزل إذا كانت ظروف عملهم تسمح بذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي عاد للانتشار في البلاد بوتيرة متسارعة.

وقالت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “من اليوم.



إذا كنت تستطيع أن تبدأ العمل من المنزل فعليك فعل ذلك”، مضيفة: “تحدث إلى شركتك حول الوضع الحالي لجائحة كورونا”.

وتابعت: “في بعض المؤسسات الحيوية التي لا يمكن العمل فيها من المنزل، يجب أن يواصل العاملون اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الذهاب إلى عملهم”.

وأعلنت الحكومة البريطانية، قبل أيام، أن الوضع في البلاد وصل لنقطة حاسمة فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، أن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها للفيروس، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.



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