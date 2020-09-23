2020/09/23 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الاربعاء، اصابة ايفان فايق بفايروس كورونا المستجد.واوضح علي عباس الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين في تصريح إن الفحوصات اظهرت اصابة ايفان فايق وزيرة الهجرة بفايروس كورونا المستجد.هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة وزيرة بحكومة الكاظمي بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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