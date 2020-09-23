العثور على كدس عتاد جنوب شرقي بغداد

2020/09/23 | 18:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، العثور على كدس عتاد في قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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