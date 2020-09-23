نائب: البرلمان سيفشل بتمرير الية الدوائر الانتخابية الخميس المقبل

2020/09/23 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

استبعد النائب المستقل باسم خزعل، الاربعاء، نجاح مجلس النواب بتمرير الية توزيع الدوائر الانتخابية خلال يوم غد الخميس.

وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “جلسة يوم غد الخميس التي حددها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتحديد الية توزيع الدوائر الانتخابية لن تنجح وستفشل لجملة اسباب”، لافتا الى ان “البرلمان لن يمرير غدا اي الية لتوزيع الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “اسباب فشل جلسة يوم غدا هو عدم الاتفاق على الية محدد بين الكتل السياسية لتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث لا يزال الخلاف قائما بين الكتل السياسية”، مبينا ان “اجراء الانتخابات النيابية او المبكرة امر في غاية الصعوبة لعدم اكتمال قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات”.

و اعتبر النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، امس الثلاثاء، اجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل وفق الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه امر غير واقعي.



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