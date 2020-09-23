المنافذ : تحقيق ايرادات ضريبية وكمركية تجاوزت (4) مليارات دينار في يوم واحد

2020/09/23 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن تحقيق ايرادات الى خزينة الدولة بلغت (4,321,456,970) دينار من حركة التبادل التجاري ، والمستحصلة من المركز الكمركي والضريبي في موانئ ام قصر ليوم 22 ايلول 2020.واكدت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، سعيها الدائم والدؤوب والمضي قدماً الى تعظيم ايرادات الدولة لتخطي الازمة […]

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