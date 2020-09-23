2020/09/23 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد تحالف الفتح عن وجود خلافات ومقترحات حول توزيع الدوائر المتعددة في كل محافظة ، لاستكمال قانون الانتخابات الجديد .وذكر النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان هناك اجتماعات مشتركة مستمرة لممثلي الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية مع مفوضية الانتخابات لحسم الخلافات قبل جلسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح : الخلافات مستمرة حول توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظـة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح : الخلافات مستمرة حول توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).