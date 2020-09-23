2020/09/23 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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التصويت قريباً.. القانونية البرلمانية: ملف الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، وصول تحديد طبيعة الدوائر المتعددة إلى مراحل نهائية، مرجحة إكمال الملف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التصويت قريباً.. القانونية البرلمانية: ملف الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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