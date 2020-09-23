التصويت قريباً.. القانونية البرلمانية: ملف الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية

2020/09/23 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت اللجنة القانونية النيابية، وصول تحديد طبيعة الدوائر المتعددة إلى مراحل نهائية، مرجحة إكمال الملف...

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