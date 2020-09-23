2020/09/23 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

904 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حددت وزارة الصحة، الأربعاء، الفئات ممن لديها الأولوية بالحصول على لقاح كورونا، بينما أفصحت عن الإجراءات بشأن العام الدراسي الجديد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح رسمي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 ايلول 2020) إن "العراق من أول الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وهناك 50 شركة باشرت تصنيع اللقاح"، مشيرا، إلى أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة وافقت على تخصيص المبالغ اللازمة لتوفير اللقاح ، وفي حال إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية ، فأن الكمية التي سيحصل عليها العراق كافية لتغطية 20 بالمئة من مجموع السكان".

واوضح، أن "الفئات المشمولة باللقاح ممن ستكون لها الأولوية بالحصول على اللقاح هم كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاما، وذوو الامراض المزمنة، فضلا عن منتسبي الاجهزة الامنية بصنوفها كافة، ومنتسبي وزارة الصحة"، لافتا الى انه "بعد انتاج كميات اخرى سيتم توفير اللقاح ليكون كافيا لتغطية جميع ابناء الشعب".

ارتفاع نسبة الشفاء

واكد وزير الصحة، ان "نسبة الشفاء بلغت اعلى من نسبة الاصابة في الايام الماضية، حيث وصلت نسبة الشفاء الى 80% وهو مؤشر جيد اذا ما قورن بالاشهر الماضية"، مرجحا اسباب ارتفاعها الى زيادة الطاقة التشخيصية وتوفير الامكانيات اللازمة من قبل الوزارة".

اجراءات بشأن العام الدراسي

وبين التميمي، أن "لجانا مشكلة مع وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد، وهناك العديد من الخيارات المطروحة مازالت قيد الدراسة من قبل المتخصصين بهذا المجال".

من جانب آخر أفاد وزير الصحة، أن "العراق نجح بالاشتراك والتنسيق مع اساتذة الأمانة العامة للبورد العربي بامتحان أكثر من 500 طبيب، بعد تأخر امتحاناتهم للحصول على شهادة الدكتوراه بـ 46 تخصصاً طبياً عن طريق استخدام القاعات المحوسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يوضح بشأن لقاح كورونا والفئات المستفيدة والموقف من العام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يوضح بشأن لقاح كورونا والفئات المستفيدة والموقف من العام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).