بث مباشر.. كلمة الرئيس العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

2020/09/23 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تتابعون كلمات لرؤساء وقادة العالم أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 75 وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

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