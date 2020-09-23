سعيا للحصول على معلومات سرية.. بلغاريا تطرد دبلوماسيين روسيين

2020/09/23 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهلت وزارة الخارجية البلغارية، الأربعاء، اثنين من الدبلوماسيين الروس مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمتهما النيابة بالتورط في التجسس في البلاد منذ عام 2016.

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