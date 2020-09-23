لواء قتالي من الحشد الشعبي ينتشر في محيط ’’أقدم’’ حقول نفط العراق

2020/09/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف الحشد الشعبي، الاربعاء (23 أيلول 2020)، عن انتشار لواء قتالي منه في محيط حقول نفط خانة شرق المحافظة.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "لواء قتالي من الحشد الشعبي انتشر في محيط حقول نفط خانة في اقصى شرق ديالى وشكل احزمة امنية متعاقبة لتأمين مرفق اقتصادي مهم من اية محاولات للتنظيمات الارهابية".واضاف الحسيني، ان "انتشار الحشد الشعبي في محيط نفط خانة قطع الطريق امام داعش الارهابي في محاولة الوصول اليه".

واكد ان "التنظيم ومناصاته الاعلامية اثارت مؤخرا سلسل اكاذيب وافتراءات في محاولة لتشويه وجود الحشد في هذا المرفق الاقتصادي الاستراتيجي"، مؤكدا بان "الحشد قوة وطنية فعالة ستتواجد هناك حاجة امنية ووفق قرارات القيادات الامنية العليا".وتعد نفط خانة من اقدم حقول العراق بدأت الانتاج في عشرينات القرن الماضي ويبلغ انتاجها حاليا الفي برميل الا انه متوقف منذ 2018 وفق البيانات الرسمية.

وكان مدير قسم حقول ديالى التابعة الى شركة نفط الوسط نفى قبل ايام، الانباء التي تحدثت عن سرقات تطال النفط الخام المعالج من خط الانبوب الناقل بين محطة نفط خانة ومصفى الدورة. واضاف انها "انباء عارية عن الصحة تماما وتهدف الى خلط الاوراق وتصفية الحسابات"، موضحا ان "نقل النفط من الحقل المذكور متوقف عن العمل منذ نحو سنتين لاسباب تتعلق بصيانة الخط الناقل". وكانت بعض المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اخبارا عن سرقات تطال النفط الخام المنقول الى مصفى الدورة من حقول نفط خانة.

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