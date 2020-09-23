إستبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال أسيا.. بيان رسمي صادم

2020/09/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه نادي الهلال السعودي، صدمة مدوية إلى جماهيره، مساء اليوم الاربعاء ( 23 أيلول 2020)، باستبعاده رسميًا من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويُعاني الهلال، من ظروف استثنائية، بإصابة أكثر من 17 لاعبًا، في الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الهلال في بيان رسمي "جاهزية 11 لاعبًا فقط، لمباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا".

وأشار الهلال، إلى أنه "من بين الـ11 لاعبًا، 3 حراس مرمى؛ هم: "عبدالله المعيوف، وأحمد الجبيع، وعبدالله آلبيشي".

وكشف النادي عن أن "الحالة الصحية للثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، لا تسمح بمشاركتهما أمام شباب الأهلي دبي، وذلك بعد ساعات قليلة من شفائهما من فيروس كورونا المستجد".

وبناء على ذلك، سيتم استبعاد الهلال، من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي، على استبعاد أي فريق من البطولة القارية، في حال كانت قائمته أقل من 13 لاعبًا، وهو ما يُعاني منه الهلال الآن.

ورفض الاتحاد الآسيوي، طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة شباب الأهلي دبي، متمسكًا بإقامتها في موعدها، مساء اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن الهلال، حجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بتصدره المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة.

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